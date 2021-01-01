خطيب زادة: جُبن اغتيال القادة الاجانب اختصاص اميركي اسرائيلي

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان خطيب زادة كتب في تغريدة له اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على اخبار مزيفة اوردتها وسائل اعلام اميركية: ان جُبن اغتيال القادة الاجانب هو اختصاص وعلامة تجارية اميركية اسرائيلية وليست ايرانية.

واضاف: انه على "واشنطن تايمز" ان تكون اكثر نضجا من نشر اخبار مزيفة وبث تعصبات معادية لايران، ولو ان هذه الصحيفة كانت قد نشرت سابقا ايضا ازاء المال مواضيع من زمرة المنافقين (خلق) الارهابية وغير القانونية.

وقال خطيب زادة مخاطبا مسؤولي الصحيفة: ان قراءكم يستحقون مواضيع افضل من هذه.

وكانت صحيفة "واشنطن تايمز" قد زعمت في تقرير لها بان الرئيس الايراني حسن روحاني هدد في تصريحاته الاخيرة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالموت.

يتبع ** 2342