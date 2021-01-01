قائد قوة "القدس": طريق المقاومة لن يتغير بالممارسات الاميركية الخبيثة

وفي كلمته خلال مراسم احياء الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما، والتي اقيمت صباح الجمعة بجامعة طهران، قال العميد قاآني: انه في آخر لقاء له مع الامام الخامنئي حصل الشهيد سليماني على 3 أوسمة.. وهي انه كان بطلا للشعب الايراني وبطلا للامة الاسلامية وبطلا في هزيمة الاستكبار.

واضاف: ان احدى الخصال البارزة للشهيد سليماني هي منطقه القوي. لقد كان يدخل بالمنطق الى جميع الساحات لكنه كان يتحدث بلغة اخرى مع الطرف الاخر ان كان لا منطق له.

وقال العميد قاآني: انني اقولها صراحة بان طريق قوة "القدس" والمقاومة لن يتغير بالممارسات الاميركية الخبيثة وسيظل الطريق هو ذاته كما كان لغاية الان.

وقال مخاطبا الاميركيين: لكنكم بجريمتكم هذه التي ارتكبتموها قد وفرتم عملا اخر لجميع الاحرار في العالم واعلموا بانه من المحتمل ان يظهر افراد حتى في داخل وطنكم ليردوا على جريمتكم.

انتهى ** 2342