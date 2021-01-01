ونشر الموقع المقتطفات تحت عنوان "رجل الميدان؛ بطل ايران" لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني، جاء فيه: استشهاد سليماني كان حدثا تاريخيا، ليس حدثا عاديا ينساه التاريخ؛ هذا الحدث سُجِّل في التاريخ كنقطة وضّاء. الشهيد سليماني اصبح بطل الشعب الايراني وكذلك بطل الامة الاسلامية؛ هذه نقطة اساسية. فليفتخر الايرانيون بانفسهم بان ظهر من بينهم رجل من قرية نائية، يسعى، يجاهد، يبني نفسه، يتحول الى شخصية لامعة وبطل الامة الاسلامية...

يذكر ان قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس استشهدا مع مرافقيهما فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير عام 2020 في هجوم ارهابي اميركي بطائرتين مسيرتين في محيط مطار بغداد.

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