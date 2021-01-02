المصور الإيراني " احمد خطيري" یحرز ذهبية مهرجان القارات للتصوير

وخطيري هو عضو رسمي في جمعية المصورين الايرانيين وعضو الاتحاد العالمي للتصوير الفتوغرافي(FIAP) وكان قد حصل على العديد من الجوائز العالمية للصور منها الميدالية الذهبية في مهرجان صربيا عام 2017 ومهرجان رومانيا وامريكا و برنزية مهرجان الصين في عام 2014 كما نال تقدير المعنيين في مهرجان ايطاليا 2020 للصور و عدد اخر من المهرجانات الدولية.

الفياب هو اختصار لـ الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي هو أكبر المنظمات الدولية الراعية لفن التصوير الضوئي للهواة،. تأسس في عام 1946م في سويسرا.ويتعاون الاتحاد مع المراكز الوطنية للتصوير في كافة انحاء العالم التي يبلغ عددها 90 مؤسسة في القارات الخمس.

وللاتحاد مكتب واحد في اي دولة بصفته الممثل الرسمي له وممثله في ايران هو " نادي فوكوس للتصوير.

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