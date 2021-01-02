رئيس الجمهورية يزيح الستار عن الطابع التذكاري للشهيد سليماني

طهران/ 2 كانون الثاني/ يناير/ إرنا - على الرغم من أن صناعة النفط الإيرانية واجهت أشد انواع الحظر من قبل إدارة ترامب في السنوات الأخيرة، لكنها الآن مستعدة لعودة سريعة إلى أسواق النفط، مع تسلم جو بايدن الأدارة الأمريكية وإمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر، وبالتالي فأن إيران تهدف الى تصدير 2.3 مليون برميل يوميا.