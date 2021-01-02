رئيس الجمهورية يزيح الستار عن الطابع التذكاري للشهيد سليماني

وازاح حجة الإسلام والمسلمين حسن روحاني اليوم السبت على هامش اجتماع الجنة الوطنية لمكافحة كورونا الستار عن طابع تذكاري للشهيد الحاج قاسم سليماني وأعرب عن أمله في أن يكون الجميع على درب ذلك الشهيد العظيم.
انتهى** 1453
طهران/ 2 كانون الثاني/يناير/ارنا- أزاح رئيس الجمهورية الستار عن طابع تذكاري خاص للشهيد سليماني(لواء القلوب) تزامنا مع الذكرى السنوية الاولي لاستشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني.
وازاح حجة الإسلام والمسلمين حسن روحاني اليوم السبت على هامش اجتماع الجنة الوطنية لمكافحة كورونا الستار عن طابع تذكاري للشهيد الحاج قاسم سليماني وأعرب عن أمله في أن يكون الجميع على درب ذلك الشهيد العظيم.
انتهى** 1453
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