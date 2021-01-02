اكاديمي روسي: العراق وسوريا مدينان للشهيد سليماني

واضاف ايواتشف اليوم السبت في حوار خاص مع وكالة ارنا، ان العراق وسوريا مدينان للشهيد قاسم سليماني فيما يتعلق بتحقيق النصر امام تنظيم داعش الارهابي كون الشهيد تمكن من تحقيق الوحدة بين القوى الشعبية والعسكرية في العراق وسوريا لمكافحة داعش.

وتابع قائلا ان الشهيد سليماني كان رائدا في مكافحة الارهاب ولم تثنه المخاطر عن مواصلة المسار الذي اختاره مؤكدا انه كان مناضلا شجاعا في مكافحة الارهاب.

واضاف ان اغتيال هذا القائد الكبير بامر من دونالد ترامب يدل على زيف مزاعم امريكا في مجال مكافحة الارهاب الدولي واكد ان امريكا ومن خلال اغتيال الشهيد سليماني ارتكب خطأ كبيرا لان هذه الجريمة اصبحت موضع تنديد كبير من قبل المجتمع الدولي وفضحت موقف امريكا المتمثل في دعم الارهاب اكثر فاكثر.

يذكر ان قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس استشهدا مع مرافقيهما فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير عام 2020 في هجوم ارهابي اميركي بطائرتين مسيرتين في محيط مطار بغداد.

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