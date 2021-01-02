الرئيس روحاني : تخطينا الموجة الثالثة لكورونا اسرع من المتوقع

واعرب الرئيس روحاني اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا عن شكره وتقديره للمواطنين لمراعاتهم البرتوكولات الصحية خلال ايام مراسم استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وكذلك الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني مؤكدا ان جائحة كورونا لم تكن مرض عادي بل اجتاحت جميع دول العالم فهي كانت امتحان تاريخي لجميع الدول وزعمائها , وتسببت بمشاكل اقتصادية للجميع.

واضاف رئيس الجمهورية في الايام الاولى من تفشي المرض استهزأت بعض الدول التي لم تتعرض لفيروس كورونا بالاجراءات التي اتبعتها الدول الاخرى ولكن بعد فترة تعرضت تلك الدول للجائحة مبينا انه لايمكن احتواء الفيروس بشكل كامل بالطرق البوليسية والحجر الصحي فالذين اتبعوا هذا النهج تعرضوا لموجات اكثر فتكا بعد فترة قصيرة.

واكد الرئيس روحاني ان الجمهورية الاسلامية سجلت نجاحات جيدة في مكافحة كورونا خلال الموجة الاولى والثانية وتجاوزنا المرحلة الثالثة لجائحة كورونا باسرع مما كان متوقعا والفضل فيه يعود الى جهود بذلها الجميع.

وبين روحاني انه تم السيطرة على تفشي الفيروس في جميع مناطق ومدن البلاد و بقيت اربع مدن حمراء و باقي المدن اصحبت ضمن اللون البرتقالي او الاصفر.

وفي إشارة إلى مخاوف الناس بشأن الفيروس المتحور قال الرئيس روحاني : الفيروس الجديد هو فيروس متحور يمكن تسميته بالفيروس الإنجليزي أو أي اسم آخر" ،. إذا لم نلتزم بالتعليمات والبرتوكولات الصحية وتشديد اغلاق منافذ البلاد فأن الفيروس سيدخل البلاج وسنواجه مشاكل كبيرة وسيكون من الصعب للغاية السيطرة عليه مرة أخرى. لذا على الجميع الانتباه والالتزام بالتعليمات الصحية.

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