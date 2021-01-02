ضبط اكثر من طنين من المخدرات في سيستان وبلوشستان

وقال اللواء أحمد طاهري اليوم السبت لمراسل ارنا ، إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في سراوان ومهرستان تمكنت بدعم فني واستخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة من تحديد هوية واعتقال عدد من أعضاء عصابة تهريب كانوا يعتزمون نقل شحنتين كبيرتين من الأفيون من المدن المذكورة إلى وسط البلاد.

وأضاف انه قام فريق العمليات الخاصة لشرطة مكافحة المخدرات بمدينة" سراوان " بتحديد هوية اعضاء عصابة مسلحة من المهربين كانوا علی متن شاحنتين من طراز تويوتا يتحركون في منطقة كوه سفيد نحو مدينة كشت.

وقال قائد شرطة سيستان وبلوشستان بانه "اشتبك المهربون مع الشرطة بمجرد دخولهم منطقة الكمين وهربوا إلى مرتفعات المنطقة مستغلين سواد الليل.

وأضاف قائد شرطة سيستان وبلوشستان: "في هذه العملية ، ألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض على اثنين من مهربين و ضبطت طن و 716كيلوا و850 غراما من الأفيون ، إلى جانب ضبط كميات من الاسلحة.

وأشار إلى أنه تم العثور على 377 كيلوا و930 غراما من الافيون برفقة كميات من الاسلحة من سيارة تويوتا بمحور مهرستان - كافه بلوج وبلغ إجمالي المخدرات المضبوطة طنين و 94 كيلو و 780 غراما من الأفيون ، مشيراً إلى أنه تم تقديم المتهمين إلى الجهات القضائية .

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .

انتهی ** 1453