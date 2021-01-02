٠٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٥٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84170606
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حزب الله يعزى بوفاة آية الله يزدي

حزب الله يعزى بوفاة آية الله يزدي

طهران/2كانون الثاني/يناير/ارنا- اصدر حزب الله بيانا عزى فيه بوفاة سماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح ‏يزدي أعلى الله تعالى مقامه واكد فيه بانه قضى عمره في خدمة الإسلام والثورة ‏والصحوة الإسلامية والمقاومين والمجاهدين ‏في كل أنحاء العالم ‏.

‫‫ ‏وقال حزب الله “فقدت الأمة الإسلامية فقيها كبيرا ومفكرا إسلاميا عظيما وعارفا شامخاً من ‏أولياء الله الصالحين والمخلصين، هو سماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح ‏اليزدي أعلى الله تعالى مقامه”. ‏

أكد حزب الله في بيانه أن “هذا الفقيه المجاهد قضى عمره الشريف كله في خدمة الإسلام والثورة ‏الإسلامية والجمهورية الإسلامية والصحوة الإسلامية والمقاومين والمجاهدين ‏في كل أنحاء العالم، وكان لمقاومتنا ومجاهدينا في لبنان نصيب وافر من عنايته ‏وتربيته ومحبته ودعائه ونصرته في كل المراحل”. ‏

وتقدم “من مولانا صاحب الزمان “عليه السلام” ومن سماحة ‏الإمام السيد الخامنئي “دام ظله” ومراجعنا الكرام دامت بركاتهم والحوزات ‏العلمية وأمتنا الإسلامية وبالأخص من عائلته الشريفة والكريمة ومن جميع ‏تلامذته ومحبيه بأحر التعازي وأسمى آيات العزاء والمواساة لرحيل هذه ‏الشخصية العظيمة، ونسأل الله تعالى له الرضوان وعلو الدرجات”. ‏

انتهى** 1453

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