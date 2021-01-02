"جبرائيل" يرفرف في سماء بيروت

ويشارك فيلم جبرائيل في قسم المنافسة الدولية لمهرجان بيروت للفيلم القصير الرابع عشر.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بالمخرجين الشباب من خلال عرض أفلامهم على جمهور أوسع وتعزيز مواهبهم وتميزهم الفني وخلق فرص متكافئة بين المشاركين اللبنانيين والأجانب لتشمل جميع الثقافات بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الطائفة.

ويتناول "جبرائيل" قصة وقوع أب في موقف صعب حيث يتحتم عليه ان يختار بين الحب والايمان والضمير.. .

وشارك في بطولة فيلم "جبرائيل" من تأليف واخراج "يوسف كاركر"، كل من يوسف يزداني وشبنم يوسفي وعلي مكرم وسينا فرامرز ومنظر اصغري ورسول عمراني فر.

وتعقد الدورة الـ14 من مهرجان بيروت للافلام القصيرة في الفترة بين 14 حتى 17 كانون الثاني/ يناير في العاصمة اللبنانية بيروت.

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