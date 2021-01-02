مؤسسة اسلامية في بريطانيا : حق الشهيد سليماني لن يسلب ابدا

جاء ذلك في بيان اصدرته مؤسسة "مبلغي اهل البيت (ع)" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، وسط كافة المحاولات والاجراءات التي اتخذتها الدول الغربية والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لخنق اصوات المنظمات المنادية بالعدالة لفضح المتورطين في اغتيال الشهيدين "قاسم سليماني" و"ابومهدي المهندس" ورفاق دربهم بالتزامن مع الذكرى الاولى لاستشهاد هؤلاء الابرار.

واضافت المؤسسة الاسلامية في بيانها : ان الشهيدين الجليلين سليماني ابومهدي المهندس افنيا عمرهما الشريف دفاعا عن الامة الاسلامية وامنها واقتدارها؛ وعليه فإن ذكراهما لن تذهب ادراج النسيان وحقهما لن يضيع ابدا.

وتابع البيان : اننا لن نكترث الى الدعايات القاسية التي تستهدف هذين الشهيدين، كما نذكّر قوى الهيمنة الوقحة في العالم، بمحاولاتها السابقة لتشوية سمعة اشخاص اخرين مثل الراحل "نيلسون مانديلا" و وصفه بـ "الارهابي" وذلك في سياق المحاولات الاستكبارية الرامية الى التضليل على التاريخ.

واعلنت مؤسسة مبلغي اهل البيت (عليهم السلام) في بيانها : اننا نغتنم هذه الفرصة لنذكر المسلمين الذين يقطنون في بلدان الغرب، ويتعرضون لاكبر موجة من مخطط "الاسلاموفوبيا"، بأن لا يهابوا ولا يسمحوا للخوف ان يتغلب على حبهم وشوقهم للعدالة ومواجهة الظلم والجور؛ قولوا الحق انطلاقا من هويتكم وثقافتكم ونهجكم الاسلامي الذي ينبغي صونه بكل ما نملك من قوة.

انتهى ** ح ع