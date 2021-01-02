احياء ذكرى استشهاد القائد سليماني افتراضيا في أوروبا

وفي حوار مع مراسل إرنا، أضاف روح الأميني، ان هذه المراسم تعقد اليوم (السبت) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت وسط أوروبا وفي الساعة الثامنة مساء بتوقيت إيران، من قبل اتحاد الرابطات الإسلامية للطلاب الجامعيين الإيرانيين في أوروبا.

وتابع: للراغبين في المشاركة في هذه المراسم الإفتراضية، الضغط على الرابط https://global.gotometing.com/join/96531029.

وأوضح روح الأميني أن الهدف من إقامة هذه المراسم هو تسليط الضوء على مناقب القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وشعبيته ونهجه في مواجهة الإستكبار العالمي.

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاق دربهم اثر غارة اجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة (3 كانون الثاني/يناير الماضي).

انتهى**أ م د