٠٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84170948
٠ Persons

سمات

مسؤول : تاسيس لجنة تعزيز الصادرات الى المناطق المحررة في اذربيجان

مسؤول : تاسيس لجنة تعزيز الصادرات الى المناطق المحررة في اذربيجان

تبريز / 2كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن المدير العام لمنظمة التنمية التجارية في ايران "حميد زادبوم"، عن قرار وزير الصناعة الايراني القاضي بتشكيل لجنة خاصة في مدينة تبريز (بمحافظة اذربايجان الشرقية – شمال شرق) تعنى بتعزيز الصادرات الى المناطق المحررة في جمهورية اذربيجان.

ودعا "زادبوم"، خلال اجتماعه اليوم السبت في تبريز باعضاء "جمعية ممثلي اذربايجان الشرقية"، دعا الى توظيف كافة الطاقات الحدودية بما في ذلك التجارة التفضيلية في سياق مهام اللجنة المرتقبة لتنمية الصادرات الى المناطق المحررة الاذربيجانية.

ونوه المسؤول التجاري الايراني، الى صدور الموافقة على انتهاج التجارة التفضيلية في هذا الاطار.

يذكر ان رئيس جمهورية اذربيجان "الهام علييف"، اعلن عقب تحرير المناطق المحتلة لهذا البلد من سيطرة ارمينيا، عن رغبة باكو في تعاون دول الجوار لاعادة اعمار المناطق المحررة في هذا البلد.

انتهى ** ح ع  

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 0 =