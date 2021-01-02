ظريف: أي تلاعب بالنار يتلقى رد فعل حاسم

وفي تغريدة له اليوم (السبت)، عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، أضاف ظريف، "تشير معلومات جديدة من العراق إلى أن عملاء إسرائيل مشعلي فتيل النار، باتوا يحيكون مؤامرة للهجوم على الأمريكيين من أجل جر ترامب الذي أوشكت فترته على الانتهاء، إلى الحرب بذريعة مختلقة".

وصرح ظريف مخاطبا الرئيس الأميركي بالقول: "احذر يا ترامب الوقوع في الفخ"، مضيفا: "أي تلاعب بالنار يواجه برد بالمثل بشكل جاد، لا سيما على أصدقائك المقربين".

وكتب ظريف في تغريدة أخرى له (الخميس)، ردا على التحركات العسكرية الاميركية الاخيرة في المنطقة: انه بدلا عن مكافحة كورونا في الولايات المتحدة، يهدر دونالد ترامب واعوانه مليارات الدولارات لتحليق قاذفات B-52 وإرسال الأساطيل إلى منطقتنا.

وصرح، ان المعلومات المستقاة من العراق تشير إلى وجود مؤامرة لتلفيق ذريعة للحرب.

واضاف: ان إيران لا تسعى وراء الحرب، لكنها ستدافع "علنا ​​ومباشرة " عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية.

انتهى**أ م د