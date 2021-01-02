٠٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٧:٣٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84171115
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الشعب الافغاني يشيد بشجاعة القائد الشهيد سليماني

الشعب الافغاني يشيد بشجاعة القائد الشهيد سليماني

كابول / 2 كانون الثاني / يناير / ارنا – شهد العديد من المدن الافغانية اليوم السبت مراسم تابينية بمناسبة حلول الذكرى الاولى لواقعة استشهاد قائد فيلق القدس "الفريق الحاج قاسم سليماني" ورفاق دربه؛ حيث اشاد المشاركون بشجاعة الشهيد سليماني ونضاله في سياق مكافحة الارهاب والجماعات الارهابية صنيعة الكيانين الامريكي والصهيوني.

وافاد مراسل "ارنا" في افغانستان، ان "مجمع الشباب المثقفين" الذي يتخذ من كابول مقرا له، استضاف اليوم وعلى غرار سائر المدن الافغانية احتفالية لتخليد ذكرى الشهيد سليماني بمشاركة جمع من طلاب الجامعات والمثقفين وسائر مكونات الشعب الافغاني.

واستعرض المتكلمون خلال هذه المراسم، سجلّ الشهيد سليماني الحافل بالبسالات من اجل الدفاع عن المستضعفين والتصدي لمؤامرات الاستكبار في انحاء العالم.

في سياق متصل، شهدت ولاية هرات الافغانية مراسم تابينية على روح الشهيد سليماني، حيث قدم احد الشخصيات الجهادية البارزة لدى هذه الولاية الافغانية "مولوي ابراهيم مصون" كلمة وصف فيها القائد الشهيد سليماني بانه الشخصية الخالدة في التاريخ الذي اقض مضاجع اعداء الاسلام والارهابيين التكفيريين ليس في العراق فحسب وانما في سوريا وافغانستان وفلسطين ايضا.

واضاف : ان العالم الاسلامي اليوم هو بامس الحاجة الى تعزيز الوحدة والوفاق والتآلف، بناء على ثقافة الشهادة التي تضمن صمود الامة في مواجهة الفتن الارهابية والاستكبارية الراهنة.

على الصعيد ذاته، اصدر "حزب الرخاء الوطني" الافغاني بيانا الجمعة، في مراسم نظمها بذكرى استشهاد القائد سليماني، واصفا جريمة اغتياله بأمر الكيان الامريكي انها نفذت لدعم الارهاب.

واردف هذا البيان : ان الشعب الافغاني الابي لن ينسى ابدا تضحيات الشهيد سليماني وتضامنه مع الشعب والمجاهدين على مدى سنوات المقاومة في هذا البلد.

انتهى ** ح ع   

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