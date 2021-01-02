٠٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84171142
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السفير الايراني في صنعاء : لقد ولى عهد الوجود الامريكي في المنطقة

السفير الايراني في صنعاء : لقد ولى عهد الوجود الامريكي في المنطقة

طهران / 2 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال السفير الايراني في صنعاء "حسن ايرلو" : ان جبهة المقاومة ماضية على التقدم بكل اقتدار وحسم؛ مضيفا انه يتعين على امريكا ان تدرك بان عهد تواجدها في المنطقة قد ولىّ، وكابوس "الشهيد سليماني" سيلاحق الاعداء حتى القضاء عليهم نهائيا.

وفي كلمة له خلال مراسم تابينية اقيمت اليوم السبت بصنعاء على روح القائد الشهيد قاسم سليماني و"ابو مهدي المهندس"، وصف "ايرلو" اليمن بانها القلب النابض لجبهة المقاومة واليد العليا لمحور المقاومين وامل العالم.

واضاف، ان اليمن تحول بفضل تضحيات ابطاله الى قوة اقليمية عظمى.

وأشار "ايرلو" إلى تاريخ اليمن الحافل بالمواجهة والجهاد والمقاومة؛ مبينا هذا الفكر المقاوم  تجدد بفضل تضحيات "الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي" ومواصلته من قبل "السيد القائد عبد الملك الحوثي" .

واكد السفير الايراني بان اليمن أفشل بثباته وصموده في وجه العدوان والحصار خطط الاستعمار والصهيونية، مؤكدا أن جمهورية ايران الإسلامية تقف إلى جانب الشعب اليمني وترفض العدوان وتدعم الحل السياسي العادل في هذا البلد.

كما نوه، بان محور المقاومة لم يضعف باستشهاد القائدين الشهيد سليماني وابومهدي المهندس.

وفي الختام، تطرق "ايرلو" الى قرار ادراج اسمه على قائمة الحظر الامريكي؛ مصرحا ان هذه الخطوة كشفت عن قلق الاستعمار حيال الجهود الدبلوماسية المساندة لليمن.

انتهى ** ح ع   

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