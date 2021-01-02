وزارة التعليم العالي العراقية ترغب في تعزيز التعاون مع جامعة قم

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع، اليوم السبت، المستشار الثقافي العراقي في طهران برئيس جامعة قم "حجة الاسلام عسكر دیرباز".

ونوّه امجد بالتقارب الثقافي والمكانة الدينية والتعليمية البارزة لجامعة قم واعتمادها اللغة العربية ضمن مساقاتها الدراسية؛ مؤكدا ان وزارة التعليم العالي العراقية ترغب انطلاقا من هذه الميزات في ايفاد المزيد من طلاب الجامعات العراقيين لاكمال الدراسة في هذه الجامعة.

ولفت، الى ان جامعات العراق على اتم الاستعداد لتوقيع مذكرات تعاون مع جامعة قم وبما يشمل جميع المجالات التعليمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

الى ذلك، اكد رئيس جامعة قم ان مسؤولي الجامعة كرّسوا جل طاقاتهم للتعاون بصدق ودراية مع الطلاب غير الايرانيين.

واضاف حجة الاسلام ديرباز، ان جامعة قم تستضيف حاليا اكثر من 2000 طالب جامعي اجنبي.

وتابع : اننا نوظف طاقاتنا من اجل تيسير ظروف الطلاب الاجانب ولاسيما الطلبة العراقيين، وبما يسهم في توسيع العلاقات بناء على الطاقات العلمية لدى البلدين.

انتهى ** ح ع