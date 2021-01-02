المنظمة الفضائية الايرانية تتسلم القمر الصناعي "بارس 1"

وخلال مراسم اقيمت اليوم السبت بحضور مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس منظمة الفضائية الايرانية مرتضى براري ورئيس المعهد الفضائي الايراني حسين صميمي ومساعدي ومدراء هاتين المجموعتين، تم تسليم القمر الصناعي "بارس 1" للمنظمة الفضائية الايرانية بعد ان امضت جميع الاختبارات ذات الصلة بنجاح.

وفي كلمته خلال المراسم اكد براري اهمية تطوير التكنولوجيا الفضائية والاسراع بهذه المسيرة، لافتا الى ان خبراء المعهد الفضائي الايراني تمكنوا في ظل جهود مستمرة وحثيثة رغم كل قيود تفشي فيرس كورونا من اكمال هذا المشروع وفق الجدولة الزمنية المحددة واجراء جميع الاختبارات ذات الصلة بنجاح.

واعتبر تطوير شبكة تصميم وتصنيع الاقمار الصناعية احدى الاستراتيجيات الرئيسية في المشاريع الفضائية واضاف: ان هدفنا هو استمرار تعاون الشبكات التي تم ايجادها في مسار تصميم وتصنيع الاقمار الصناعية ونسعى عبر تعزيز هذه الشبكات المتعاونة من الاستفادة بافضل صورة ممكنة من تنمية التكنولوجيا الفضائية وازدهار الصناعة الفضائية في البلاد.

كما اعتبر استثمار جميع الطاقات العلمية والاقتصادية في البلاد في مسار تنمية التكنولوجيا الفضائية الوطنية من الاولويات الاخرى للمنظمة الفضائية الايرانية واضاف: سنستثمر جميع الطاقات الوطنية لتنمية الصناعة الفضائية للبلاد ونتطلع لازدهار هذا القطاع وتعزيز طاقات جميع الناشطين واللاعبين في الصناعة الفضائية سواء على المستوى الجامعي والابحاثي او القطاع الخاص.

واعتبر براري القمر الصناعي "بارس 1" واحدا من اكثر الاقمار الصناعية الوطنية عملانيا وتطورا وقال: انه خلال عملية تصميم وتصنيع هذا القمر الصناعي كانت هنالك تحديات تكنولوجية متعددة امام خبرائنا حيث تمكنا للمرة الاولى في البلاد من توطين هذه التكنولوجيا بدعم من خبرائنا المبدعين هؤلاء بحيث تم في المعهد الفضائي الايراني مأسسة امكانية تصميم وتصنيع الاقمار الصناعية العملانية لغرض الاستشعار عن بعد للاستخدامات اللازمة.

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