الشهيد سليماني كان مهتما جدا بأسر وأبناء الشهداء

واضاف إيرج مسجدي في مقابلة بمناسبة ذكرى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني: هناك الكثير من الحديث عن القائد سليماني وأفضل ما قيل عنه هو كلمات قائد الثورة حول شخصية هذا الشهيد العظيم لأنها مصاديق في شخصية الشهيد.

وأضاف السفير مسجدي عن معرفته بالشهيد سليماني، أن معرفته بسليماني بدأت من زمن الحرب المفروضة والقضايا المشتركة التي كانت بيننا أثناء فترة الدفاع المقدس (1980- 1988) .

وقال مسجدي، أن‌ الشهيد سليماني أقام علاقات مع جبهة المقاومة الإسلامية اينما كانت، وشكل قدرة وقوة كبيرة بين مجموعات جبهة المقاومة بحيث ان هذه التيارات بما فيها الفلسطينية واللبنانية والعراقية والأفغانية واليمنية أصبحت أقوى يوما بعد يوم بسبب جهود القائد سليماني على مدار الساعة.

وقال السفير الإيراني في العراق، أن العديد من المسؤولين البارزين في العالم الإسلامي والمنطقة والعالم، وكذلك شخصيات مثل السيد الطالباني والسيد حسن نصرالله وبشار الأسد، كانت تكن مودة خاصة للشهيد.

وكان الفريق الحاج قاسم سليماني قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة ، والحاج أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وثمانية من رفاقهما استشهدوا صباح الجمعة 3 كانون الثاني / يناير 2020 ، في طريق مطار بغداد أثر هجوم ارهابي غادر قامت به طائرات امريكية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي رد أولي على هذا العمل الإرهابي الغادر الذي قام به البيت الأبيض ، أطلق الحرس الثوري الإسلامي الايراني ، صباح الأربعاء 9 كانون الثاني / يناير 2020، عدة صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنبار العراقية تسببت بالحاق دمار كبير بالقاعدة.

انتهى** 2344