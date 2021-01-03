دوري كرة الصالات في إيران ضمن الأفضل عالميا

واضاف ناظم الشريعة الذي يقود المنتخب الايراني منذ 2016 في مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (إرنا) اليوم الأحد : ان مدربي الدوري الايراني جميعهم ماهرون ومتخصصون وليس لدي أدنى شك بأنهم سيرتقون الى مستويات عالية بفرقهم قريباً، معربا عن امله بالقضاء على جائحة كورونا في هذا الموسم حتى يكون لنا حضور أكثر جاذبية في الدوري.

وتابع: ان اللاعبين في مستوى جيد للغاية من الناحية الفنية والنفسية وتتعلم اللاعبون الشباب امثال "مهدي كريمي" و "طه نعماتيان" و "مسعود محمدي" وغيرهم من مخضرمي المنتخب الوطني، تقنيات اللعب والأخلاق الرياضية والمهم بالنسبة لنا ان يكون منتخبنا الوطني يتمتع باخلاق عالية.

وكان موقع كرة الصالات العالمیة (FUTSAL PLANET) اختار في شهر مارس العام الماضي المدرب الايراني "سيد محمد ناظم الشريعة" ضمن قائمة افضل عشرة مرشحين للفوز بجائزة افضل مدرب للعام 2019.

واحرز المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات بقيادة ناظم الشريعة عام 2016 المركز الثالث عالميا .

وتم تصنيف منتخب ايران لكرة الصالات ضمن افضل عشرة منتخبات في العالم.

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