تألق فنان ايراني في مهرجان دولي للرسم في الهند

وشارك في المهرجان الذي اقيم برعاية مؤسسة الفن الدولي "راد آرت" في لوس أنجلوس رسامون من 195 دولة.
وقد فاز الرسام الايراني " عبدالرضا رابطي " بالجائزة الاولى من هذا المهرجان.
وستعرض الأعمال الفنیة المشاركة لمدة شهر منذ بداية عام 2021.
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طهران/ 3 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - فاز الرسام الايراني "عبدالرضا رابطي" بالجائزة الأولى من مهرجان متحف الهند الدولي للرسم.
وشارك في المهرجان الذي اقيم برعاية مؤسسة الفن الدولي "راد آرت" في لوس أنجلوس رسامون من 195 دولة.
وقد فاز الرسام الايراني " عبدالرضا رابطي " بالجائزة الاولى من هذا المهرجان.
وستعرض الأعمال الفنیة المشاركة لمدة شهر منذ بداية عام 2021.
انتهی 3280
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