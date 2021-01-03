تألق فنان ايراني في مهرجان دولي للرسم في الهند

كابول/ 3 كانون الثاني/ يناير/ إرنا - في الذكرى الأولى لاستشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني، قال الأمين العام لحزب الرفاه الوطني الأفغاني، أن هذا الشهيد العظيم كان نموذجا رائدا في الجهاد ضد الاحتلال والديكتاتورية في العالم، ولأن امريكا والصهاينة لم يتحملوا وجوده، عمدوا على تصفيته جسديا لكنهم غفلوا عن أنه لايمكن أن يغيب.