تألق فنان ايراني فی مهرجان دولی للرسم في الهند

طهران / 2 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال السفير الايراني في صنعاء "حسن ايرلو" : ان جبهة المقاومة ماضية على التقدم بكل اقتدار وحسم؛ مضيفا انه يتعين على امريكا ان تدرك بان عهد تواجدها في المنطقة قد ولىّ، وكابوس "الشهيد سليماني" سيلاحق الاعداء حتى القضاء عليهم نهائيا.