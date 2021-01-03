القائد سليماني أحبط هدف امريكا لتقسيم المنطقة

واضاف العميد رمضان شريف في تجمع إعلامي مساء السبت بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وافتتاح مهرجان أبوذر، أن تشكيل قوة إسلامية قوية لأول مرة خلال المائتي عام الماضية، أسهم في قيام المسلمين والقتال في صف واحد ضد العدو المشترك، وكان هذا هدفا أرعب العدو، وهو ما قام به القائد سليماني في ظل قيادة قائد الثورة الاسلامية.

وأضاف، أن الأمريكيين لم يتوقعوا أن يصبح الحاج قاسم بطلا قوميا، لقد سعوا الي تشويه صورة سليماني وحرس الثورة الاسلامية لمدة 10 سنوات، وبالنتيجة تحقق ما أراد الله.

وفي إشارة إلى مراسم التشييع التاريخي للشهيد سليماني، أشار العميد شريف، الى أننا في حرس الثورة لم نتوقع هذا الحضور المليوني في مراسم التشييع ، وقائد الثورة الاسلامية اطلق على هذا اليوم يوم الله، مما جعل الأمريكيين يشعرون بالرعب.

وتم في هذا الحفل، تكريم أسر شهداء الإعلام وإزاحة الستار عن بوستر المهرجان الصحفي.

وكان الفريق الحاج قاسم سليماني قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية، والحاج أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وثمانية من رفاقهما استشهدوا صباح الجمعة 4 كانون الثاني / يناير 2020 ، في طريق مطار بغداد أثر هجوم ارهابي غادر قامت به طائرات امريكية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي رد أولي على هذا العمل الإرهابي الغادر الذي قام به البيت الأبيض ، أطلق الحرس الثوري الإسلامي الايراني ، صباح الأربعاء 9 كانون الثاني / يناير 2020، عدة صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنبار العراقية تسببت بالحاق دمار كبير بالقاعدة.

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