السفير العراقي في طهران: لن ندعم اي قرار ضد ايران

وأضاف عبد المحسن عبدالله في حديث لوكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا" حول موقف العراق من الاقتراح الأمريكي لاضافة بندين جديدين إلى ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021 لإحياء لجنة العقوبات ضد إيران، اضاف ان العراق كان يعارض بالاساس عرض هذا الاقتراح في الأمم المتحدة.

وأضاف ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعث برسالة بهذا الشأن، مؤكدا أن العراق لا يؤيد أي قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إطلاقا، وعلى هذا الاساس تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع.

وقال السفير العراقي ان إيران بلد صديق وجار لنا، ولدينا علاقات وثيقة للغاية معها وسياسة العراق الثابتة كانت دائما ضد أي قرار أو عمل ضد جميع جيرانه، وخاصة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتمنى الدبلوماسي العراقي المزيد من التقديم والرقي والسعادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها في كافة المجالات.

انتهى** 1453