٠٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٤٩ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84171536
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السفير العراقي في طهران: لن ندعم اي قرار ضد ايران

السفير العراقي في طهران: لن ندعم اي قرار ضد ايران

طهران/3 كانون الثاني/يناير/ارنا- اكد السفير العراقي في طهران "نصير عبد المحسن عبدالله" الذي حمل رسالة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران: إن العراق لا يدعم ولا يؤيد أي قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية.

وأضاف عبد المحسن عبدالله في حديث لوكالة  الجمهورية الإسلامية للانباء  "ارنا" حول موقف العراق من الاقتراح الأمريكي لاضافة بندين جديدين إلى ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021 لإحياء لجنة العقوبات ضد إيران، اضاف ان العراق كان يعارض بالاساس عرض هذا الاقتراح في الأمم المتحدة. 

وأضاف ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعث برسالة بهذا الشأن، مؤكدا أن العراق لا يؤيد أي قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إطلاقا، وعلى هذا الاساس تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع.

وقال السفير العراقي ان إيران بلد صديق وجار لنا، ولدينا علاقات وثيقة للغاية معها وسياسة العراق الثابتة كانت دائما ضد أي قرار أو عمل ضد جميع جيرانه، وخاصة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتمنى الدبلوماسي العراقي المزيد من التقديم والرقي والسعادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها في كافة المجالات.

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