روحاني : نأمل بشراء وايصال لقاح كورونا خلال الأسابيع القادمة

وخلال جلسة للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة ، أوضح روحاني أن وزارة الصحة والبنك المركزي قدما تقارير للحكومة عن نشاطاتهما في توفير لقاح كورونا من مناشئ مختلفة خارج البلاد.

ودعا روحاني وزارة الخارجية ومؤسسة التخطيط والميزانية والبنك المركزي للوقوف الى جانب وزارة الصحة بهدف شراء لقاح كورونا وايصاله الى البلاد في اسرع وقت.

كما تطرق الرئيس روحاني الى ميزانية العام القادم ، وقال أنه في ظل تجارب السنوات الثلاث الأخيرة في مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة ، فأن الحكومة وبالاستفادة من هذه التجارب نظمت الميزانية القادمة بشكل يساهم في التنمية الاقتصادية ويقدم الدعم للاوضاع المعيشية للمواطنين.

واضاف ان ميزانية العام تجنبت كل ما من شأنه أن يزيد من الضغوط الاقتصادية على أبناء الشعب، داعيا الى رسم افق ايجابية ومطمئنة على صعيد التنمية الاقتصادية والحالة المعيشية للمواطنين.

انتهى** 2344