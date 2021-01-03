٠٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:١٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84171988
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تسجیل102 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل102 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/3 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الأحد ملیون و 243 الاف و434 شخصا وبوفاة 102 اخرين خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 55 الفا و540شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 5 الاف و 960 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و243 الف و434 شخصا من بينهم 4953 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس  بلغ ملیون و 13 الاف و18 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 102 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 55 الفا و 540 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 777 الفا و 488 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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