وزير الصحة: لا قلق بشأن تطعيم الحجاج الإيرانيين بلقاح كورونا

وفي اجتماع له اليوم (الأحد) مع رئيس منظمة الحج والزيارة، علي رضا رشيديان، نوه وزير الصحة الى أن مناسك الحج تقام حاليا أكثر التزاما بالبروتوكولات الصحية من تجمعات الزيارات الدينية الأخرى، مضيفا: نعتقد أنه إذا أقيمت مناسك الحج بحضور 30 في المائة من اجمالي عدد الحجاج سنويا وبالتناوب بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، فمن الممكن تنظيم هذه المناسك والسيطرة عليها، وأكد على انه، "حتى ذلك الحين (موسم الحج)، يمكننا توفير ما لا يقل عن 40 الف إلى 50 الف لقاح".

وصرح، أنه لا يمكن حاليا التنبؤ بالوضع الصحي فيما يتعلق بالحج، مضيفا: "لا يزال لدينا وقت حتى ذلك الحين، وسنقوم بدراسة جميع الجوانب".

وأشار نمكي إلى زيارة العتبات المقدسة في الظروف الراهنة قائلا، " ان هيكلية المراقبة الصحية والظروف أكثر صعوبة في سوريا والعراق".

وسلط الضوء على موضوع نسبة المناعة التي يوفرها التطعيم، وعدد الزوار الموفدين لزيارة العتبات المقدسة، وكذلك البروتوكولات المفروضة على اطلاق رحلات الزيارة وأكد، "يجب إجراء تقدير في هذا الصدد"، وأوصى بعدم استئناف هذه الرحلات على مدى الشهر أو الشهرين المقبلين على الأقل.

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