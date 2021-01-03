ظريف : داعش المستفيد الوحيد من اغتيال الشهيد سليماني

واضاف وزير الخارجية، في تغريدة اليوم الاحد على حسابه بموقع تويتر : لقد اغتيل قبل عام واحد في مثل هذا اليوم، العدو رقم واحد للارهابيين المتطرفين، في عملية جبانة نفذت على يد الارهابي الاكبر.

ولفت ظريف، انه "في الوقت الذي تحيي منطقتنا بكل وقار وعظمة الذكرى السنوية الاولى لارتقاء الشهيد سليماني، ينبغي التذكير بان (جماعة) داعش الارهابية كانت المستفيدة الوحيدة من استشهاده، والتي كثفت نشاطاتها منذ ذلك الحين".

يذكر أن قائد فيلق القدس السابق "اللواء قاسم سليماني"، ارتقى شهيدا يوم 3 يناير 2020 خلال عملية اغتيال اجرامية نفذتها طائرة مسيرة امريكية قرب مطار بغداد، وذلك بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

انتهى ** ح ع