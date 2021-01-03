السيد نصر الله : يجب الوفاء لشهداء المقاومة على ما قدموا من تضحيات

وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين العظيمين الحاج قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس، لفت السيد نصر الله، إلى أن "هذه الحادثة المفجعة ستبقى خالدة في التاريخ بحجمها والدماء التي سفكت فيها وتداعياتها على كل المنطقة"؛ موضحاً أنه منذ الساعة الأولى لهذه الحادثة التاريخية وإلى اليوم شهدنا مظاهر كبيرة وعظيمة ومهمة من الوفاء.

واضاف : إننا في لبنان معنيون بأن نذكر ونعترف ونشكر ونقدر من وقف معنا منذ اليوم الأول للاجتياح "الاسرائيلي"؛ مبينا أنه عندما اجتاح الاحتلال "الاسرائيلي" لبنان وفي وقت كانت إيران منشغلة بـ"الحرب المفروضة"، لم يترك الامام الخميني (رض) لبنان ولا سوريا، بل أرسل وفداً رفيعاً جداً من القادة العسكريين إلى دمشق ولبنان لتقديم الدعم.

كما تساءل الامين العم لحزب الله : من الذي ساعد لبنان على تحرير أرضه؟ ومن الذي حمى اللبنانيين ودافع عنهم وأعطاهم السلاح والامكانيات حتى كان تحرير الـ2000؟؛ لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن لا يشعر بالفضل والنعمة من أبكاه وأزعجه هذا التحرير.

وتابع، أن "المقاومة هي الوحيدة القادرة على حماية الثروات النفطية للبنان بفضل سلاحها والدعم الإيراني والسوري، وأنها هي من أكثر المقاومات في التاريخ استقلالا".

وشدد السيد نصر الله يالقول : إننا في لبنان لا يمكن أن نساوي بين من دعمنا بالموقف والمال والسلاح ووقف معنا واستشهد معنا، وبين من تأمر علينا أو من دعم العدو "الاسرائيلي"، كما لا نساوي بين من وقف معنا وبين من يقول لـ"الاسرائيليين" لا توقفوا الحرب قبل سحق المقاومة.

ورأى الامين العام لحزب الله، أنه لا يمكن لفصائل المقاومة الفلسطينية أن تساوي بين من يدعمها ومن يتآمر على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا يمكن لسوريا أن تساوي بين من تآمر عليها ودعم التكفيريين ومن دافع عنها وساعدها، كما لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين التكفيريين ومن ساعدهم على تحرير أرضهم.

كما نوه الى حالة التوتر الشديد في المنطقة، وان "إسرائيل" أعلنت رفع الجهوزية بسبب الذكرى السنوية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس.

وقال السيد نصر الله، أن "البعض يفترض بأن إيران ستعتمد على أصدقائها بالرد"؛ مبينا أن "إيران إذا أرادت أن ترد فهي سترد عسكرياً أو أمنياً، وأنها ليست ضعيفة بل قوية وهي تقرر كيف ترد ومتى ترد، وأن أصدقائها هم من يقررون إذا أرادوا الرد على جريمة الاغتيال".

كما أشار إلى أن القصاص العادل لدماء هؤلاء الشهداء، مسؤولية كل حر وشريف و وفيّ في الكرة الأرضية.

انتهى ** ح ع