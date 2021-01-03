ملحمة تظاهرات العراقيين وفاء لدماء قادة النصر

وكانت الجماهير قد تقاطرت منذ ساعات الصباح الاولى الى ساحة التحرير وسط بغداد من انحاء العاصمة ومختلف المحافظات العراقية للمشاركة في احياء هذه الذكرى وفاء لدماء القادة الشهداء حيث حمل المشاركون اعلام العراق وفصائل الحشد الشعبي وصور الشهيدين سليماني والمهندس.

وعبّرت الجماهير في هذه التظاهرات عن مشاعرها باطلاق الهتافات وحمل اليافطات والبوسترات في التنديد بالعمل الارهابي الاميركي والدعوة لطرد الاميركيين من العراق والمطالبة بالثار لدماء القادة الشهداء وتقديم الضالعين في اغتيالهم الى العدالة.

وتحدث في هذه المراسم العديد من القادة والمسؤولين والشخصيات، الذين استنكروا الارهاب الاميركي ودعوا الى محاسبة المتورطين والضالعين وتقديمهم للعدالة.

وفي كلمته خلال المراسم دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الحكومة العراقية الى الالتزام بتعهداتها باخراج كافة القوات الاجنبية من العراق.

وقال العامري في كلمته: "على الحكومة ان تلتزم بتعهداتها باخراج كافة القوات الاجنبية وفي مقدمتها القوات الامريكية وفق جدول للانسحاب"، معربا عن اسفه بالقول "لحد الان لم تتخذ الخطوات اللازمة والمطلوبة".

يتبع