٠٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٥٢ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84172883
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بوشهر تصدر سلعا بقيمة 4.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الماضية

بوشهر تصدر سلعا بقيمة 4.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الماضية

بوشهر/4 کانون الثانی/ینایر/ارنا- أعلن رئيس دائرة التجارة الخارجية في منظمة الصناعة والتعدين والتجارة "أحمد رجایی" بمحافظة بوشهر جنوب ايران: ان حجم صادرات هذه المحافظة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الايراني الحالي(21 مارس الى 20 ديسمبر 2020) بلغ 18 مليون و 953 ألف طن بقيمة 4 مليارات و365 مليون دولار.

وأضاف رجائي في مقابلة مع مراسل وكالة ارنا ، اليوم الاثنين ، أن المنتجات البتروكيماوية تشكل أكبر كمية صادرات في محافظة بوشهر بـ 15 مليونا و 157 ألف طن بقيمة 4 مليارات و 43 مليون دولار.

  ويشكل البيوتان والبروبان والميثانول والبولي إيثيلين وسماد اليوريا الزراعي والستايرين ومكثفات الغاز والأسمنت أكبر حجم للصادرات في المحافظة.

وكانت وجهات التصدير الرئيسية خلال هذه الفترة  إلى الصين بقيمة 2.920 مليار دولار ، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 493 مليون دولار ، وتركيا بـ 173 مليون دولار ، ثم سنغافورة وقطر والهند وأفغانستان والبرازيل.

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