الحكومة الفنزويلیة: الفريق سليماني كان وسيبقى ملهما لجميع المناضلين من اجل الحرية

وافادت ارنا اليوم الاثنين ان الحكومة الفنزويلية اصدرت بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني اعربت فيه عن تكريمها للمقام الشامخ للشهيد سليماني وكذلك تضامنها مع الشعب والحكومة الايرانية.

وجاء في البيان: "كان الفريق سليماني مثالاً للشجاعة والنضال والصمود لتحرير الأراضي التي تحتلها القوات الأجنبية ومحاربا قويا ضد الجماعات الإرهابية صنيعة الغرب في الشرق الأوسط".

واكد البيان ان الشهيد سليماني ناضل لأجل تعزيز محور المقاومة واستقلال الشعوب ولهندسة قوة إقليمية و إن إرثه الأبدي سيظل إلى الأبد مصدر إلهام للشعوب التي تدافع عن حقها في تقريرالمصير وتكافح لمواجهة الإجراءات غيرالإنسانية للاستكبار العالمي .

وكان قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الحاج أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما استشهدوا صباح الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير 2020، في طريق مطار بغداد أثر هجوم ارهابي غادر قامت به طائرات امريكية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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