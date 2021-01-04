رئيس بلدية طهران: بناء نصبين تذكاريين للشهيد سليماني في طهران

وقال حناجي خلال مراسم وضع حجر الاساس لنصبين تذكاريين للشهيد سليماني : تكريما لما قدمه الشهيد البطل الحاج قاسم سليماني للوطن سيتم بناء نصبين تذكاريين احدهما في منطقة " عباس اباد" والاخر بالقرب من بحيرة " الخليج الفارسي " وسط العاصمة طهران.

واضاف حناجي ان الشهيد سليماني كان مصداقا بارزا للآية الكريمة «أَشِدَّاء عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ» فكان رقيق القلب ورؤوف بالنسبة لابناء الشهداء والقوات المرافقة له في المعارك وشديدا وقاسيا بالنسبة لاعداء الإسلام، مؤكدا انه كان مناضلا ومجاهدا كبيرا سيذكره التاريخ بكل عظمة واجلال .

يذكر ان قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الحاج أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما استشهدوا صباح الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير 2020، في طريق مطار بغداد أثر هجوم ارهابي غادر قامت به طائرات امريكية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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