تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وباكستان لتبادل المعلومات عن مكافحة المخدرات

وفي حوار مع مراسل إرنا من اسلام آباد اليوم (الإثنين)، وصف العميد كريمي، لقائه ومباحثاته مع قائد قوى مكافحة المخدرات الباكستانية (ANF) بأنها بناءة وأضاف: "اجتماع اليوم مع نظيري الباكستاني ركز على القضايا الثنائية ذات الصلة بآخر التطورات في أساليب تهريب المخدرات في المنطقة، وخاصة من المعابر الحدودية بين البلدين".

وأشار العميد كريمي إلى الاتفاقات الجيدة بين إيران وباكستان في هذا الصدد، بما في ذلك تشكيل لجنة مشتركة لتبادل المعلومات بين شرطة مكافحة المخدرات في البلدين وتسيير دوريات حدودية بصورة متزامنة.

ولفت إلى زيادة إنتاج المخدرات في أفغانستان والتهديد الخطير الذي يواجهه إيران وباكستان في هذا الصدد، مضيفا: "تقرر وضع هذه القضية على جدول الأعمال بشكل خاص، ووعد الجانب الباكستاني بالتعاون بهذا الشأن".

وأكد كريمي على ضرورة وقف عمليات الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة بأي طريقة ممكنة، ولهذا فإن خطوة الحكومة الباكستانية لتسييج الحدود المشتركة أمر مهم وترحب به إيران.

وأضاف: تم الاتفاق على أن تقدم إيران المساعدة لباكستان لإنشاء مركز في هذا البلد لتدريب الكلاب البوليسية لمكافحة المخدرات وأن تساعد في تجهيز المركز وتدريب الضباط الباكستانيين في هذا المجال.

وأجرى قائد شرطة مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيرانية، العميد مجيد كريمي، اليوم لقاءين منفصلين مع قائد شرطة مكافحة المخدرات الباكستانية، اللواء محمد عارف ملك، ووزير الداخلية في هذا البلد.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي العميد كريمي غدا (الثلاثاء) وزير مكافحة المخدرات الباكستاني، إعجاز أحمد شاه.

كما يتضمن جدول أعمال زيارة العميد كريمي الرسمية لباكستان، زيارة ولاية كراتشي واللقاء مع قائد وكالة الأمن البحري الباكستانية.

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