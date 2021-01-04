روسيا : برنامج ايران النووي شفاف تماما

واضاف "اوليانوف" عبر تغريدة نشرها اليوم الاثنين : اننا لسنا فرحين بمزيد من اعراض ايران عن التزاماتها في اطار الاتفاق النووي، لكن في الوقت نفسه ليس هناك اي داع لتضخيم هذا الامر (بدء تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة).

وتابع الدبلوماسي الروسي : ان برنامج إيران النووي لايزال شفافًا ويمكن التحقق من سلميتة.

وختم اوليانوف تغريدته بالقول : ينبغي علينا التركيز على استئناف تنفيذ كامل الاتفاق النووي.

و أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيعي"، عن تنفيذ قانون المبادرة الستراتيجية لرفع الحظر بايعاز من رئيس الجمهورية؛ مصرحا اليوم الاثنين : لقد دأت اليوم عملية ضخ الغاز، ليتم الحصول على أول منتج لليورانيوم المخصب UF6 في غضون ساعات قليلة.

وأضاف ربيعي، ان الرئيس روحاني أصدر خلال الأيام الأخيرة مرسوما رئاسيا بشأن تنفيذ قانون المبادرة الستراتيجية لإلغاء الحظر.

واوضح بان هذه العملية بدأت بعد تنفيذ جميع الاجراءات التمهيدية بما في ذلك إشعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وارسال استبيان التصميم وفقا للالتزامات التي ينص عليها اتفاق الضمانات.

انتهى ** ح ع