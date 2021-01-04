المناورات الكبرى للطائرات المسيرة الإيرانية تنطلق غدا الثلاثاء

وستقوم انواع الطائرات المسيرة الوطنية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المناورات الكبرى، والتي ستجري على نطاق واسع بأداء مهام قتالية واستخبارية وانتحارية ورقابة واستطلاع على مستويات طيران مختلفة من المدى القصير الى المدى البعيد.

كما سيجري في المناورات المشتركة الكبرى الاولى للطائرات المسيرة القتالية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، ازاحة الستار لاول مرة عن بعض معدات الطائرات المسيرة والإنجازات والأنظمة الفرعية التي أنتجها خبراء البلاد في الجيش والتصنيع الدفاعي في اطار معرض بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

انتهى**أ م د