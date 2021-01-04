٠٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٠٤ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84173923
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في محافظة سمنان؛

المناورات الكبرى للطائرات المسيرة الإيرانية تنطلق غدا الثلاثاء

المناورات الكبرى للطائرات المسيرة الإيرانية تنطلق غدا الثلاثاء

طهران/4 كانون الثاني/يناير/إرنا- تنطلق غدا الثلاثاء وعلى مدى يومين، أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للجيش في محافظة سمنان ومناطق مختلفة من حدود إيران الإسلامية.

وستقوم انواع الطائرات المسيرة الوطنية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المناورات الكبرى، والتي ستجري على نطاق واسع بأداء مهام قتالية واستخبارية وانتحارية ورقابة واستطلاع على مستويات طيران مختلفة من المدى القصير الى المدى البعيد.

كما سيجري في المناورات المشتركة الكبرى الاولى للطائرات المسيرة القتالية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، ازاحة الستار لاول مرة عن بعض معدات الطائرات المسيرة  والإنجازات والأنظمة الفرعية التي أنتجها خبراء البلاد في الجيش والتصنيع الدفاعي في اطار معرض بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

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