كمالوندي یعلن عن انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في منشاة فوردو

وقال كمالوندي مساء اليوم الاثنين في حوار مع التلفزيون الايراني حول بدء التخصيب بنسبة 20٪ في منشأة فوردو للتخصيب: انه تم البدء بانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة وبلغ مستوى الاستقرار.

واضاف: ان هذا العمل يستغرق عادة 24 ساعة، ولكن في ضوء الترتيبات والأساليب الجديدة التي يستخدمها زملاؤنا، فقد تم ذلك في غضون 12 ساعة ، في سياق قانون تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني.

وقال كمالوندي: ان عملية التخصيب بنسبة 20 بالمائة تجري بسلسلتين (من اجهزة الطرد المركزي).

واضاف: بطبيعة الحال هذا المستوى من التخصيب ليس بجديد اذ قمنا في العام 2010 ، بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة ايضا حينما رفضوا تسليمنا وقودا بهذه النسبة ونمتلك امكانية التخصيب بنسبة اعلى ايضا بسهولة ونحن ندرس ذلك الان.

انتهى ** 2342