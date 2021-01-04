٠٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:١٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84173982
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كمالوندي یعلن عن انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في منشاة فوردو

كمالوندي یعلن عن انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في منشاة فوردو

طهران / 4 كانون الثاني / يناير /ارنا- أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي عن انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في منشاة فوردو للتخصيب.

وقال كمالوندي مساء اليوم الاثنين في حوار مع التلفزيون الايراني حول بدء التخصيب بنسبة 20٪ في منشأة فوردو للتخصيب: انه تم البدء بانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة وبلغ مستوى الاستقرار.

واضاف: ان هذا العمل يستغرق عادة 24 ساعة، ولكن  في ضوء الترتيبات والأساليب الجديدة التي يستخدمها زملاؤنا، فقد تم ذلك في غضون 12 ساعة ، في سياق قانون تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني.

وقال كمالوندي: ان عملية التخصيب بنسبة 20 بالمائة تجري بسلسلتين (من اجهزة الطرد المركزي).

واضاف: بطبيعة الحال هذا المستوى من التخصيب ليس بجديد اذ قمنا في العام 2010 ، بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة ايضا حينما رفضوا تسليمنا وقودا بهذه النسبة ونمتلك امكانية التخصيب بنسبة اعلى ايضا بسهولة ونحن ندرس ذلك الان.

انتهى ** 2342  

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