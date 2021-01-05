سناتور إيرلندي: قتلة القائد سليماني يجب ان يحاكموا

و في مقابلة مع وكالة (إرنا) في لندن اليوم الثلاثاء، اضاف "جيرارد باتريك كراول: عند اتهام فرد أو حكومة بارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب على المحكمة الدولية أن تبت في هذا الموضوع.

وكان الفريق الحاج قاسم سليماني قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة، والحاج أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وثمانية من رفاقهما استشهدوا صباح الجمعة 3 كانون الثاني / يناير 2020 ، في طريق مطار بغداد أثر هجوم ارهابي غادر قامت به طائرات امريكية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف السياسي الأيرلندي الكبير "إرهاب الدولة" بأنه قتل مع سبق الإصرار، وقال أن هذا الفعل لايمكن تبريره على الإطلاق، وأي شخص متهم بارتكاب مثل هذا الفعل يجب أن يحاكم أمام المحكمة وأن يستجوبه 12 قاضيا.

واشار الى أن هذا العمل الإجرامي صدر بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتقبل البيت الأبيض رسميا المسؤولية عنه.

وأكد أنه يدعم سيادة القانون في جميع الظروف، ويجب محاكمة المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي ويجب على المحكمة أن تحكم على أفعالهم.

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