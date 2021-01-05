زلزال بقوة 4,1 ريختر يضرب بحر قزوین

وافاد مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال حدث عند الساعة 07:42:24 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

واعلن مركز رصد الزلزال انه وقع عند التقاء خطي العرض 39.99 والطول50.7 درجة و في عمق 10كيلومترات من سطح الارض.

وكان أقرب المدن إلى مركز الزلزال 212 كم من بيله سوار في محافظة أردبيل شمال غرب ايران، و231 كم من جعفر أباد في أردبيل و 234 كم من تازه كند في أردبيل وأقرب مراكز المحافظة لمركز الزلزال كانت 284 كم من أردبيل و 317 كم من رشت.

ولم تصل حتى الان اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

وتبلغ مساحة بحر قزوين 600 ألف و384 كيلومتر مربع (ربع مساحة إيران) وهو أكبر بحيرة مغلقة في العالم يقع في شمال إيران ويطل من الشمال والشمال الغربي على روسيا ومن الغرب جمهورية أذربيجان، ومن الشرق جمهورية تركمانستان وكازاخستان.

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