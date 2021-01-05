٠٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84174235
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مدير أبحاث علم الفيروسات بمعهد باستور:

إيران على اعتاب دخول مرحلة الاختبار البشري في الجيل المتقدم من لقاح كورونا

إيران على اعتاب دخول مرحلة الاختبار البشري في الجيل المتقدم من لقاح كورونا

طهران/ 5 كانون الثاني/ يناير/ارنا - قال مدير مجموعة أبحاث علم الفيروسات في معهد باستور: إن الباحثين الإيرانيين يعملون على كل الطرق المؤدية الى انتاج لقاح كورونا وهم يتقدمون في هذا العمل، ونحن على اعتاب دخول مرحلة الاختبار البشري في الجيل المتقدم من هذا اللقاح.

ويعتبر الفيروس المقتول أو المعطل الجيل الأول من إنتاج اللقاح، فيما يعتمد الجيل الثاني على البروتينات النقية، أما الجيل الثالث، الذي يعتبر الجيل المتقدم، فيعتمد على النواقل المؤتلفة.

وأضاف الدكتور "كيهان أزادمنش"، في مقابلة مع مراسل ارنا، أن لقاح كورونا يتم تصنيعه في إيران في الأجيال الثلاثة، وبعبارة أخرى ، يستخدم باحثونا كل قوتهم وقدراتهم في صنع لقاح كورونا .

وتم  اجراء أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح كورونا المنتج من قبل باحثين إيرانيين يوم الثلاثاء الماضي 29 ديسمبر بحضور وزير الصحة والتعليم الطبي ونائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري.

يذكر أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في العالم تجاور الـ85 مليونا، بينما يقترب عدد الوفيات من المليونين ، وقد تعافى من المرض أكثر من 60 مليون شخص.

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