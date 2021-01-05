إيران على اعتاب دخول مرحلة الاختبار البشري في الجيل المتقدم من لقاح كورونا

ويعتبر الفيروس المقتول أو المعطل الجيل الأول من إنتاج اللقاح، فيما يعتمد الجيل الثاني على البروتينات النقية، أما الجيل الثالث، الذي يعتبر الجيل المتقدم، فيعتمد على النواقل المؤتلفة.

وأضاف الدكتور "كيهان أزادمنش"، في مقابلة مع مراسل ارنا، أن لقاح كورونا يتم تصنيعه في إيران في الأجيال الثلاثة، وبعبارة أخرى ، يستخدم باحثونا كل قوتهم وقدراتهم في صنع لقاح كورونا .

وتم اجراء أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح كورونا المنتج من قبل باحثين إيرانيين يوم الثلاثاء الماضي 29 ديسمبر بحضور وزير الصحة والتعليم الطبي ونائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري.

يذكر أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في العالم تجاور الـ85 مليونا، بينما يقترب عدد الوفيات من المليونين ، وقد تعافى من المرض أكثر من 60 مليون شخص.

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