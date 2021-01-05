شرطة مكافحة المخدرات: هدفنا هو محاولة إنقاذ البشرية من مشكلة المخدرات

وافادت وكالة ارنا ان العميد كريمي وخلال زيارته لباكستان التقى عددا من ضباط مكافحة المخدارات من الدول المختلفة وكذلك ممثلي المنظمات الدولية، مبينا لهم الاجراءات الايرانية وشرطتها في مكافحة المخدرات.

وحضر الاجتماع الذي عقد في السفارة الايرانية باسلام اباد ضباط مكافحة المخدرات من بريطانيا واسبانيا والمانيا والفلبين وممثل الاتحاد الاوروبي ورئيس مكتب مكافحة المخدرات التابع للامم المتحدة في باكستان.

وشدد رئيس شرطة مكافحة المخدرات الايرانية على أهمية مناقشة تبادل المعلومات وإدراجها في أجندة التعاون مع الدول الأخرى، وقال: ان إيران قامت بتغير قانون عقوبات مهربي المخدرات ولم يعد هناك عقوبة الإعدام في هذه العملية.

واكد على الكفاح الدؤوب لشرطة مكافحة المخدرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة وتجارة المخدرات، وأضاف: نبذل جهودا كبيرة لمنع دخول المخدرات إلى البلاد، لكن المهربين لجأوا الى استخدام الأسلحة الثقيلة ضد قوات مكافحة المخدرات الإيرانية.

وأضاف العميد كريمي: ان إيران لاترى قضية المخدرات من وجهة نظر سياسية وهي تتعاون حتى مع بعض الدول التي ليس لها علاقات دبلوماسية معها، مثل كندا، التي أرسلت لها معلومات بهذا الشأن لأن الهدف الأساسي للحكومة الايرانية هو محاولة إنقاذ البشرية من مشكلة المخدرات.

ولفت إلى زيادة إنتاج المخدرات في أفغانستان والتهديد الخطير الذي تواجهه إيران في هذا الصدد، مضيفا: تقرر وضع هذه القضية على جدول الأعمال بشكل خاص خلال هذه الزيارة.

وأكد كريمي على ضرورة وقف عمليات الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة بأي طريقة ممكنة، ولهذا فإن خطوة الحكومة الباكستانية لتسييج الحدود المشتركة أمر مهم وترحب به إيران.

وأجرى قائد شرطة مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيرانية، العميد مجيد كريمي، لقائين منفصلين مع قائد شرطة مكافحة المخدرات الباكستانية، اللواء محمد عارف ملك، ووزير الداخلية في هذا البلد.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي العميد كريمي اليوم (الثلاثاء) وزير مكافحة المخدرات الباكستاني، إعجاز أحمد شاه.

كما يتضمن جدول أعمال زيارة العميد كريمي الرسمية لباكستان، زيارة ولاية كراتشي واللقاء مع قائد وكالة الأمن البحري الباكستانية.

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