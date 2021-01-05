ضبط المخدرات في سيستان و بلوشستان یشهد زيادة بنسبة 48%

واضاف 'علي زندي' اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي ان معظم الكميات المضبوطة من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد يشمل الأفيون.

وتابع زندي : ان محاربة المخدرات وبعض المشاكل الاجتماعية المتعلقة بها وما يترتب عليها من الاثار السلبية يشكل مصدر قلق كبير في المجتمع.

واوضح زندي ان هذه المحافظة بسبب حدودها البرية الطويلة مع كل من أفغانستان وباكستان وكذلك الحدود المائية مع بحر عمان والتي يبلغ طولها 300 كيلومتر ، تأثرت بالمشاكل الناجمة عن تهريب المخدرات غير انها تتمتع بالامن بفضل جهود قوات حرس الحدود الرامية الى تنفيذ القانون و رصد تحركات عصابات المخدرات بشكل دقيق.

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