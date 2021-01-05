فيروس كورونا؛ انخفاض عدد الوفيات اليومية تحت المئة في ايران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 113 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و255 الفا و620شخصا من بينهم 4829 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 29 الفا و28 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 98 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 55 الفا و 620 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 885 الفا و 416 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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