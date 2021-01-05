الحديد والصلب يشكلان أكثر من 35٪ من صادرات إيران إلى عمان

وبحسب ارقام الجمارك الإيرانية اليوم الثلاثاء، فإن المرتبة الأولى من صادرات إيران إلى سلطنة عمان في فترة اعداد هذا التقرير، تتعلق بتصدير سبائك الحديد والصلب المنصهرة بقيمة 36.4 مليون دولار وبزنة الف و79 طنا بمتوسط سعر 337 دولارا لكل طن وبحصة 20.9٪ من إجمالي الصادرات إلى هذا البلد.

كما تم تسجيل منتجات الحديد التي تزن 20 ألف طن بقيمة تزيد عن 3.5 مليون دولار بمتوسط 179 دولار للطن من الأصناف الأخرى للصادرات الإيرانية للسلطنة، وسبائك أخرى تزن أكثر من 8.2 ألف طن بقيمة ثلاثة ملايين دولار وبمعدل 363 دولار للطن في هذه القائمة.

وكان حديد التسليح الملفوف الذي يزن 6.2 ألف طن بقيمة 2.4 مليون دولار بقيمة 397 دولارا للطن الواحد من بين الصادرات غير النفطية الأخرى إلى عمان خلال الفترة المذكورة.

وبحسب الجداول الإحصائية الواردة في هذا التقرير، فإن تصدير 78 طنا من الرصاص المكرر بقيمة 1.3 مليون دولار بمتوسط سعر الف و675 دولارا من إجمالي الصادرات إلى هذا البلد.

وبحسب الإحصائيات المقدرة للأشهر الثمانية الماضية، فقد تم تسجيل 68.4 ألف طن من الكلنكر بقيمة 1.2 مليون دولار وسعر متوسط قدره 18 دولارا للطن في قائمة الصادرات إلى عمان.

كما تم تصدير 38.6 ألف طن أسمنت أبيض بقيمة 89 ألف دولار وبمتوسط سعر 23 دولار للطن.

وبحسب الإحصائيات، فأن الصناعات التعدينية والمعدنية التي بلغت قيمتها نحو 70 مليون دولار وبزنة 291 الفا و97 طنا ، احتلت نحو 38٪ من إجمالي الصادرات الايرانية الى عمان.

وبلغت حصة منتجات الحديد والصلب والمنتجات المتعلقة بها أكثر من 62 مليون دولار ، إضافة إلى 182.5 ألف طن وحصة 35.8٪ من إجمالي الصادرات.

علما أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية لشهر نوفمبر 2020 ، بلغ 6 مليارات و 302 مليون دولار، كانت حصة الصادرات 3 مليارات و 210 مليون دولار ، والواردات 3 مليارات و 92 مليون دولار.

وبلغت صادرات البلاد في نوفمبر الماضي من حيث الوزن 10 ملايين و 248 ألف طن، والواردات 2 مليون و 549 ألف طن، مما يظهر زيادة أربعة أضعاف في وزن صادرات البلاد مقارنة بالواردات.

وبلغ إجمالي صادرات البلاد في الثمانية أشهر الماضية 75 مليونا و 821 ألف طن من البضائع بقيمة 21 مليارا و 448 مليون دولار.

و أظهرت إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد في الأشهر الثمانية الأولى من العام الايراني الحالي، تبادل 97 مليونا و 700 ألف طن من البضائع بقيمة 44 مليارا و 600 مليون دولار.

وبلغ حجم الواردات السلعية في الأشهر الثمانية الماضية 21 مليونا و 800 ألف طن منها 15 مليونا و 200 ألف طن سلع أساسية.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات السلعية خلال هذه الفترة 23 مليارا و 100 مليون دولار ، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق ، تظهر انخفاضا بنسبة واحد بالمئة في الوزن و 18 بالمئة في القيمة.

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