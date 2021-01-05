٠٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٣٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84174872
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صالحي: ننتج شهريا 8 إلى 9 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪

صالحي: ننتج شهريا 8 إلى 9 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪

طهران/ 5 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي اكبر صالحي، ان انتاجنا حاليا من 17 الى 20 غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ كل ساعة، ولدينا القدرة على الانتاج من 8 الى 9 كغم شهريا ليصل الى 120 كغم وهو الحد الذي يسمح به القانون .

واضاف صالحي في تصريح للصحفيين على هامش مراسم الذكرى الأربعين لاستشهاد العالم الإيراني محسن فخري زاده اليوم الثلاثاء: تقوم المنظمة حاليا بأنشطة مكثفة، بما في ذلك بناء محطتين للطاقة النووية في بوشهر، وهما أكبر مشروعين صناعيين في الدولة بتكلفة تقارب 10 مليارات دولار.

وفي إشارة إلى مركز انتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في البلاد، قال صالحي، أن هذا المركز سيكون أكبر مركز للأدوية الإشعاعية في غرب آسيا، وتم انشائه على مساحة 37 ألف متر ، وقد تم شراء معدات بقيمة 60 مليون يورو للمركز، وبتركيب هذه الأجهزة سنكون أكبر منتج للمستحضرات الصيدلانية المشعة في منطقة كبيرة من آسيا.

 وأضاف رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية : أن إيران وبامكاناتها القليلة، تصدر حاليا الأدوية الإشعاعية إلى 11 دولة ، ومن الممكن تصدير الأدوية المشعة إلى أوروبا، لأنه يتم إنتاجها وفقا للمعايير.

وقال صالحي أن اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ يستخدم للمفاعل، ولدينا في المستودعات الوقود اللازم للمفاعل لمدة 5 سنوات ، واليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ الذي ينتج حاليا يتم تخزينه و تجميعه، لذلك لم تتوقف أنشطة المنظمة ولم تتباطأ.

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