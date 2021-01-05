المواطنون المتضررون من الإجراءات الأمريكية يتقدمون بدعاوي أمام المحاكم الإيرانية

وفي مؤتمره الصحفي اليوم (الثلاثاء)، أضاف اسماعيلي، من المؤسف، ان إتيان الجرائم كان على الدوام من طبيعة رجال الدولة الأمريكيين في مختلف العهود والدول، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والدول الإسلامية، بما في ذلك بلدنا الحبيب إيران، فقد ارتكبوا العديد من الجرائم على مدار تاريخ الجناة الأمريكيين.

وتابع انه وفقا لقانون أقره مجلس الشورى الإسلامي، يمكن للمواطنين الذين تضرروا من جراء الأعمال الإجرامية الأمريكية رفع دعاوى قضائية أمام محاكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي دائرة القضاء في طهران، وقد تم حتى الآن، تشكيل العديد من الملفات القضائية وإصدار العديد من الأحكام في هذا الصدد.

وأضاف إسماعيلي: تم تقديم التقارير الخاصة بعدد من الأحكام الصادرة بهذا الخصوص في السنوات السابقة، وفي الأشهر الأخيرة تم تشكيل ملفين قضائيين والبت فيهما وإصدار الأحكام بشأنهما على خلفية الدعاوي المرفوعة من قبل مواطنين ايرانيين متضررين من الجرائم الأمريكية.

يتبع..أ م د