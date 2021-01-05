بدء التخصيب بنسبة 20 في المئة رسالة الى ادارة بايدن

وفي حوار مع مراسل "ارنا"، كرّر "جان كينز" ادعاء الاتحاد الاتحاد الاوروبي حول، "قلق الدول الاعضاء من استئناف تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة في منشاة فوردو باستخدام اجهزة الطرد المركزي الاكثر تقدما مقارنة بالمرحلة ما قبل توقيع الاتفاق النووي".

وتابع قائلا : لكن وزير الخارجية الايراني صرح في الوقت نفسه، انه اذا عادت الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي، عند ذلك يمكن العودة عن هذا الاجراء تماما؛ "ومن الطبيعي ان نفسّر هذه الخطوة بانها رسالة دبلوماسية وليس اجراء تمهيديا لتخزين اليورانيوم المخصب".

واردف الدبلوماسي البريطاني السابق، انه "لو قررت امريكا ان تعود على وجه العجالة الى التزاماتها في اطار الاتفاق النووي، ايران ستعود ايضا باسرع وقت ممكن الى تنفيذ التزاماتها والتخلي عن تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة".

انتهى ** ح ع