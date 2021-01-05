ثلاث جوائز للسينما الإيرانية القصيرة من إيطاليا والصين

وفاز الفيلم الايراني القصير "أفضل من نيل آرمسترونغ" (بهتر از نيل أرمسترانك) للمخرج عليرضا قاسمي بجائزتي أفضل تصوير وأفضل اخراج من الدورة السادسة من مهرجان " Via Dei Corti" الدولي في ايطاليا.

ويقام مهرجان " Via Dei Corti" الدولي سنويا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر لكن تم تأجيل دورته السادسة بسبب تفشي فيروس كورونا حيث أقيم في كانون الأول/ديسمبر المنصرم.

وجاء في ملخص "أفضل من نيل آرمسترونغ": يخطط أربعة اطفال لاستكشاف الأرض الحمراء بعد السفر إلى القمر وهزيمة ثعبان خطير.

كما حصل الفيلم الايراني القصير " Zen" للمخرج محمدرضا كلبور على جائزة أفضل فيلم درامي قصير من مهرجان "New Media Short" الدولي في الصين في دورته الحادية عشرة.

وأقيم هذا الحدث الفني في مدينة شنتشن الصينية بمشاركة شخصية لسينمائيين من شتى انحاء العالم.

انتهى**أ م د