٠٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٣٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84175425
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تخت روانجي: الحكومة الايرانية تركز على الطاقات الداخلية لاجهاض الحظر

تخت روانجي: الحكومة الايرانية تركز على الطاقات الداخلية لاجهاض الحظر

نيويورك / 5 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بان الحكومة الايرانية تركز على الطاقات الداخلية لاجهاض الحظر، لافتا الى ان اجراءات ايران يمكن العودة عنها لو نفذت جميع الاطراف التزاماتها.

واشار تخت روانجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء الى انه متواجد في طهران في الوقت الحاضر وسيعود الى نيويورك منتصف كانون الثاني/يناير الجاري وكتب: ان الحكومة تركز على الطاقات الداخلية لاجهاض اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة من قبل الولايات المتحدة.

واضاف: انه وفي الوقت الذي استانفت فيه ايران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة، فقد اكدنا مرة اخرى بان اجراءات ايران النووية ستعود الى ما كانت عليه في حالة التنفيذ الكامل لالتزامات الاتفاق النووي من قبل الجميع.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد كتب في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم امس الاثنين: اننا وبناء على قرار برلماننا استانفنا التخصيب بنسبة 20 بالمائة وتم اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك كما ينبغي.

واضاف: ان اجراءاتنا التعويضية تاتي متطابقة تماما مع البند 36 من الاتفاق النووي والتي نفذت بعد اعوام من عدم التزام بعض الاعضاء الاخرين بالاتفاق.

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