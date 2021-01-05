٠٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84175473
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قرصنة اميركية جديدة على ارصدة ايرانية

قرصنة اميركية جديدة على ارصدة ايرانية

طهران / 6 كانون الثاني / يناير /ارنا- في سياق ممارساتها اللامشروعة والمناقضة للقوانين الدولية قامت اميركا بقرصنة جديدة تمثلت بالاستيلاء على 7 ملايين دولار من ارصدة ايرانية مجمدة، لدفعها لذوي ضحايا عمليات ارهابية مزعومة.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية بانها رصدت 7 ملايين دولار لضحايا إرهاب مزعومين من أموال إيرانية صادرتها واشنطن.

وقالت الوزارة في بيان لها أن "الأموال كانت حصة الولايات المتحدة في مصادرة مدنية استهدفت محاولات انتهاك الحظر المفروض على إيران بتحويلات احتيالية (حسب وصفها) لنحو مليار دولار من الأموال المملوكة لإيران إلى حسابات حول العالم".

وقال مساعد المدعي العام الأميركي بالإنابة ديفيد بيرنز، إن "الأموال المصادرة اليوم كانت مخصصة لفائدة الجهات التي شاركت في مخطط تفصيلي لخرق العقوبات الأميركية ضد إيران".

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